Ordina werkt samen met data-analist SAS

NIEUWEGEIN (AFN) - Automatiseerder Ordina gaat samenwerken met SAS, een internationaal opererend bedrijf in data-analyse. De twee ondernemingen gaan kennis delen om klanten te helpen bij het inzetten van data voor hun bedrijfsactiviteiten, maakt Ordina bekend. Er werden geen financiële details gemeld.

SAS, met hoofdkantoor in de Verenigde Staten, werkt met een open platform voor dataonderzoek. Ordina is naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke IT-dienstverlener van de Benelux en heeft klanten in de publieke sector, financiële dienstverlening, industrie en zorg.