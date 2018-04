'Wall Street bezorgd over aanval Trump op Syrië'

Gepubliceerd op | Views: 1.384 | Onderwerpen: Donald Trump, Syrië

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York koersen woensdag af op een duidelijk lagere opening, na de forse winsten een dag eerder. Beleggers op Wall Street zijn bezorgd over een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië. Verder kwamen er cijfers over de inflatie en worden later op de dag de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve gepubliceerd.

President Donald Trump kondigde woensdag in een tweet aan dat de raketten op Syrië er aan komen en Rusland zich klaar moet maken voor de aanval. Rusland had eerder gedreigd elke raket op Syrië neer te zullen halen. Trump heeft een reis naar Zuid-Amerika afgezegd om zich te kunnen concentreren op de crisis in Syrië.

Voorbeurs werd bekend dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in maart op jaarbasis met 2,4 procent zijn gestegen. Dat cijfer komt overeen met de verwachting van economen. In februari bedroeg de inflatie 2,2 procent. Ook de kerninflatie liep op. Op maandbasis daalden de prijzen licht.

Inflatie

De inflatie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid van de Fed. In maart verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente en beleggers hopen uit de notulen van die vergadering aanwijzingen te vinden voor het toekomstige rentebeleid. Deze notulen komen om 20.00 uur (Nederlandse tijd) naar buiten.

Facebook lijkt een lagere opening te krijgen, na de forse plus op dinsdag. Topman Mark Zuckerberg verschijnt opnieuw in het Amerikaanse Congres om uitleg te geven over het privacyschandaal. Dinsdag kwam Zuckerberg redelijk ongeschonden door de hoorzitting, waarbij hij opnieuw excuses aanbood voor het schandaal en toegaf dat Facebook te weinig heeft gedaan tegen nepnieuws.

Carnival

Cruisebedrijf Carnival kan ook op belangstelling rekenen na een verhoging van het kwartaaldividend met 11 procent en de aankondiging dat er voor 1 miljard dollar eigen aandelen ingekocht gaan worden.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag met een winst van 1,8 procent op 24.408,00 punten. De brede S&P 500 steeg 1,7 procent tot 2656,87 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 2,1 procent tot 7094,30 punten.