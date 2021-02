'Parijs wil niet dat Air France landingsrechten moet opgeven'

PARIJS (ANP) - Het idee dat luchtvaartmaatschappij Air France mogelijk zogeheten slots op de Parijse luchthaven Orly moet opgeven in ruil voor extra overheidssteun is tegen het zere been van de Franse transportminister Jean-Baptiste Djebbari. De voormalig piloot zei tegen Bloomberg TV dat er aanvullende maatregelen nodig zijn zodat start- en landingsrechten niet naar prijsvechters gaan.

Door de crisis zitten veel maatschappijen in zwaar weer. Air France heeft extra steun vanuit Parijs nodig om de crisis te doorstaan. Brussel gaat mogelijk alleen akkoord met extra miljarden als de maatschappij start- en landingsrechten op Orly opgeeft. De regering van Emmanuel Macron vindt dat een stap te ver gaan en beschouwt Air France en diens positie op de luchthaven bij Parijs van grote strategische waarde.

De Europese Commissaris die gaat over mededinging, Margrethe Verstager, waarschuwde al dat de eerdere stap van de Duitse luchtvaartonderneming Lufthansa om slots op te geven in ruil voor staatssteun nu als een precedent werkt voor andere gevallen. Volgens Djebbari staat de situatie in Frankfurt echter niet model voor de realiteit in de sector.