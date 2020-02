Delivery Hero verdubbelt zijn inkomsten

Gepubliceerd op | Views: 169

BERLIJN (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero heeft zijn omzet in het slotkwartaal van 2019 ruimschoots verdubbeld in vergelijking met dezelfde meetperiode een jaar eerder. De Duitse branchegenoot van het Nederlandse Takeaway verwacht dit jaar verdere groei, geholpen ook door overnames.

Sowieso is in de sector van de maaltijdbestelbedrijven een grote consolidatieslag gaande. Zo bundelt Takeaway de krachten met het Britse Just Eat. Delivery Hero maakte eerder bekend het Koreaanse Woowa Brothers over te nemen. Voor die deal zijn nog wel de gebruikelijke goedkeuringen vereist.

Delivery Hero zette in het vierde kwartaal van 2019 een kwartaalomzet van 483 miljoen euro in de boeken. Over het hele jaar vielen de opbrengsten met bijna 1,5 miljard euro circa twee keer hoger uit. Dit jaar moet de omzet nog weer 70 procent stijgen.

Eerder verkocht Delivery Hero zijn Duitse activiteiten aan Takeaway. Het bedrijf mikt vooral op groei buiten de sterk concurrerende Europese markt.