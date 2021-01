Twitter flink omlaag bij opening Wall Street om verbannen Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Vooral het aandeel Twitter zakte flink in waarde, omdat het socialemediabedrijf heeft besloten het account van de Amerikaanse president Donald Trump definitief te sluiten. Beleggers zijn met hun aandacht verder vooral bij de ontwikkelingen rond het coronavirus en de politieke discussie over een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een min van 0,6 procent op 30.907 punten. De brede S&P 500 verloor 0,9 procent tot 3792 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 1,5 procent in tot 13.010 punten. Eind vorige week eindigden de graadmeters nog met records. De stemming op Wall Street kreeg toen steun van plannen van aankomend president Joe Biden om met biljoenen dollars aan extra stimuleringsmaatregelen te komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.

Twitter ging in de eerste handelsminuten ruim 11 procent omlaag. Het bedrijf koos na de bestorming van het Amerikaanse Capitool vorige week in eerste instantie nog voor een Twitter-verbanning van 24 uur voor de president. Maar Twitter zette Trumps account uit omdat het risico bestond dat hij opnieuw zou oproepen tot geweld. Analisten wijzen erop dat de verbanning van Trump uitgelegd kan worden als een redactionele beslissing. Daarmee wordt de deur opengezet voor strengere regels voor sociale media. In het kielzog van Twitter verloren Snap, de onderneming achter de app Snapchat, en Facebook tot 4 procent.

Boeing

Beleggers zetten vliegtuigbouwer Boeing daarnaast bijna 3 procent lager vanwege de vliegtuigcrash in Indonesië afgelopen zaterdag. Een Boeing 737-500 van Sriwijaya Air met 62 mensen aan boord verdween van de radar. Enkele uren later vonden duikers al brokstukken en onderdelen met daarop het registratienummer van het vliegtuig.

Gilead Sciences won 1 procent. De farmaceut denkt dat de winst over 2020 hoger zal uitvallen dan eerder gedacht dankzij de grote vraag naar zijn coronamiddel. Het concern zegt dat de vraag naar Veklury wordt gestuwd door de nieuwe coronagolf, met veel ziekenhuisopnames en behandelingen van patiënten.

Ook was er nog overnamenieuws. Kantoorartikelenketen Staples heeft 2,1 miljard dollar geboden voor ODP, het moederbedrijf van branchegenoot Office Depot. Op de beurs steeg het aandeel ODP daarop meer dan 14 procent.