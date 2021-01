'Terughoudendheid op beurzen door coronavirus en lockdowns'

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag afwachtend te beginnen aan de nieuwe week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting lager openen. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de ontwikkelingen rond het coronavirus en de lockdowns in veel Europese landen. Ook begint deze week het cijferseizoen. Op het Damrak komt onder meer maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway later in de week met resultaten.

De hoop op meer coronasteun voor de Amerikaanse economie zorgde afgelopen week voor een sterk begin van het nieuwe jaar op de beursvloeren. Aankomend president Joe Biden wil biljoenen dollars uittrekken om de grootste economie ter wereld door de coronacrisis te loodsen. Volgens hem toont het tegenvallende Amerikaanse banenmarktrapport dat vrijdag naar buiten kwam, de noodzaak aan voor verdere hulpmaatregelen voor huishoudens in de Verenigde Staten.

Het banenverlies in de Verenigde Staten was vorig jaar historisch hoog. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal lag het totaal aantal banen dat verloren ging op het hoogste niveau sinds 1939. In 2020 gingen in de VS per saldo zo'n 9,4 miljoen banen verloren. Dat is meer dan de ruim 5 miljoen banen die in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis in 2009 verloren gingen.

Trump

In Washington zal het Huis van Afgevaardigden maandag of dinsdag stemmen over een resolutie waarin vicepresident Mike Pence wordt opgeroepen een beroep te doen op het 25e amendement om president Donald Trump uit zijn functie zetten. De Democratische voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden heeft aangekondigd klaar te zijn om een afzettingsprocedure tegen Trump te beginnen.

Aan het coronafront zijn in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 2 miljoen mensen ingeënt tegen het virus. In Nederland, waar de lockdown waarschijnlijk met drie weken wordt verlengd, komen maandag de eerste doses van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna aan. Het Europees Medicijn Agentschap keurde het middel van Moderna afgelopen woensdag goed. Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd.

Koersen

Op het Damrak kondigde Heijmans aan dat financieel directeur Hans Janssen per 15 april dit jaar vertrekt bij de bouwer. Hij stapt over naar zuivelbedrijf FrieslandCampina.

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index steeg 1,3 procent tot 645,60 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 972,79 punten. Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. Wall Street eindigde op nieuwe records. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent op 31.097,97 punten. De brede S&P 500 klom 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,3 procent.

De euro was 1,2183 dollar waard, tegenover 1,2256 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 51,65 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 55,09 dollar per vat.