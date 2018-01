Wall Street hervat stijgende lijn

Gepubliceerd op | Views: 1.074

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag op winst, na de kleine dip een dag eerder. Beleggers verwerkten wat macro-economische cijfers. Bij de bedrijven stond luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines in de belangstelling na bekendmaking van resultaten.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,6 procent hoger op 25.508 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot 2763 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 7199 punten.

Delta Air Lines (plus 3 procent) kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. De maatschappij zag voor het eerst in vijf jaar over de gehele linie de ticketprijzen stijgen, dankzij een gestaag toenemende vraag. Branchegenoten profiteerden van het goede nieuws van Delta. Zo stegen Southwest Airlines, United Continental en American Airlines tot 3,6 procent.

Cijferseizoen

Met de publicatie van Delta is het cijferseizoen op Wall Street van start gegaan. Vrijdag maken onder meer de grote banken JPMorgan Chase en Wells Fargo en vermogensbeheerder BlackRock resultaten bekend.

De oliefondsen hadden ook de wind in de rug dankzij de hogere olieprijzen. Zo stegen olieconcerns als ExxonMobil, Chevron, Apache en Marathon Oil tot 4,5 procent. Oliedienstverleners als Halliburton, Schlumberger en Transocean gingen tot 3,6 procent vooruit. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 64,29 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 69,66 dollar per vat. Tussentijds steeg Brent voor het eerst in drie jaar boven de 70 dollar.

Kopieerapparaten

De maker van printers en kopieerapparaten Xerox stond 4,5 procent in de plus. Het bedrijf zou in gesprek zijn met het Japanse Fujifilm over mogelijke samenwerking. Volgens de geruchten wordt ook een overname van Xerox niet uitgesloten.

Eastman Kodak deed een stap terug met een min van bijna 18 procent, na de enorme koersstijgingen eerder deze week. Het fotografiebedrijf kondigde aan zijn eigen cryptomunten uit te willen geven, de zogeheten Kodakcoin.

Uitkeringsaanvragen

De Amerikaanse overheid meldde dat de producentenprijzen licht zijn gedaald in december. De uitkeringsaanvragen in de VS gingen vorige week omhoog.

De euro was 1,2034 dollar waard, tegen 1,2043 dollar bij het slot van de handel in Europa.