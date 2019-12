Bonden voeren actie bij ING België

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Vakbonden bij de Belgische tak van ING Bank voeren actie. Ze zijn het niet eens met de uitwerkingen van een transformatieplan. De acties in Gent, Brussel en Bergen zijn volgens de bonden in de eerste plaats symbolisch. Gestaakt wordt er niet.

In oktober 2016 kondigde ING aan aan bij ING Belux 3300 van de 9700 banen verdwijnen tegen 2021. Voor duizenden werknemers die bij de bank aan de slag bleven, veranderde de werkzaamheden. Ook in het kantorennetwerk werd flink gesnoeid. De bedoeling was om de klant nog meer digitaal te laten bankieren.

Maar drie jaar na de start van de operatie zetten de bonden de nodige vraagtekens bij de uitvoering. Zou de transformatie te snel doorgevoerd worden, waardoor personeel op het tandvlees loopt. Zo is sprake van personeelstekort, haperende systemen en gebrek aan opleiding om onder meer digitalisering en automatisering onder de knie te krijgen. Dit leidt ook tot ontevreden klanten, zo klinkt het.

Met hun actie van dinsdag willen de vakbonden duidelijk maken dat de directie moet ingrijpen.