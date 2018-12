Groei passagiers bij Air France-KLM

Gepubliceerd op | Views: 525 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft in november meer passagiers vervoerd dan een jaar eerder. In totaal stapten 7,6 miljoen reizigers aan boord bij de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Dat is een plus van 3,3 procent.

Bij Air France nam het passagiersvervoer met 1,4 procent toe tot 4 miljoen. Bij KLM was dit een groei van 3 procent tot 2,7 miljoen en bij prijsvechter Transavia ging het om een plus van bijna 14 procent tot circa 0,9 miljoen passagiers. De gemiddelde bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, bedroeg voor de hele groep 86,3 procent.

Bij het vrachtvervoer van Air France-KLM ging de vraag met 1 procent omhoog, met een bezettingsgraad van 65,2 procent.