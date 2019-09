Wall Street licht in de min

Gepubliceerd op | Views: 464

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag halverwege de handelsdag iets lager. Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag. Verder werd gekeken naar ontwikkelingen op het handelsfront.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 26.815 punten na vier dagen op rij met winst. De breder samengestelde S&P 500 noteerde 0,3 procent in de min op 2969 punten. Schermenbeurs Nasdaq daalde 0,4 procent tot 8057 punten.

Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin boeken de Verenigde Staten en China vooruitgang in het handelsoverleg. Hij zei ook dat de twee landen elkaar in oktober in Washington weer ontmoeten. Ook reageerden beleggers op het ontslag van veiligheidsadviseur John Bolton door president Donald Trump.

Apple

Apple presenteerde een aantal nieuwe of vernieuwde producten en diensten, zoals gamestreamingdienst Arcade en videostreamingdienst TV+. Het aandeel steeg 0,6 procent. Roku, dat streamingkastjes maakt voor televisiediensten, werd 5,5 procent lager gezet.

Ook andere techgiganten stonden in de schijnwerpers. Beleggers verwerkten het nieuws dat EU-commissaris voor mededinging Margarethe Vestager bij de Europese Commissie aanblijft in haar functie en zich voortaan nadrukkelijk op digitale zaken richt. Alphabet bleef vrijwel vlak, Amazon verloor 0,7 procent.

Ford Motor

Ford Motor zakte met 2,9 procent na een afwaardering door kredietbeoordelaar Moody's. Het industriële bedrijf HD Supply verloor 6,4 procent na een tegenvallende omzet. Ook de vooruitzichten voor het lopende kwartaal van het concern waren minder rooskleurig.

De euro was 1,1040 dollar waard, tegenover 1,1047 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 57,70 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 62,53 dollar per vat.