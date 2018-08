Groter verlies voor Hapag-Lloyd

Gepubliceerd op | Views: 331

HAMBURG (AFN) - De Duitse containervervoerder Hapag-Lloyd is in de eerste helft van dit jaar dieper in de rode cijfers beland. Het bedrijf kampt met flink hogere brandstofkosten en aanhoudende druk op de vervoerstarieven en gaat daarom nog sneller stappen zetten om de kosten te verlagen.

Het nettoverlies bedroeg 100,9 miljoen euro, tegen een min van 42,7 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg tot ruim 5,8 miljard euro, van 4,2 miljard euro een jaar eerder. Dit was voor een groot deel te danken aan de overname van United Arab Shipping Company (UASC). Deze fusie leverde wel kostenbesparingen op.

Eind juni kwam Hapag-Lloyd nog met een winstwaarschuwing voor het hele jaar vanwege oplopende kosten en uitdagende marktomstandigheden. De Deense branchegenoot A.P. Møller-Maersk kwam eerder deze week om die redenen ook met een winstalarm.