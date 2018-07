Sif wil Fred van Beers tot topman benoemen

Gepubliceerd op | Views: 192

ROERMOND (AFN) - Funderingsspecialist Sif wil Fred van Beers benoemen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij moet per 1 september de functie gaan bekleden.

De voordracht van Van Beers (1962) zal worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering op 31 augustus. Van Beers was eerder onder meer topman van de Duitse scheepswerf Blohm & Voss in Hamburg. Hij wordt de opvolger van Jan Bruggenthijs die in mei om persoonlijke redenen aftrad. De functie van bestuursvoorzitter wordt momenteel tijdelijk uitgevoerd door financieel directeur Leon Verweij.