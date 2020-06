'Tijd dringt voor Commerzbank om verbeteringen door te voeren'

Gepubliceerd op | Views: 754

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - De tijd voor Commerzbank om verbeteringen door te voeren raakt op. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse investeerder Cerberus Capital Management, die twee vertegenwoordigers in de raad van commissarissen van het financiële concern voorstelt.

De aandeelhouder schreef een brief aan de raad van toezicht van Commerzbank, waarin wordt gesproken over een gebrek aan leiderschap in het bestuur. Commerzbank zou nalaten om de kosten te drukken en verkeerde keuzes maken. Cerberus wijst ook op de mogelijkheid van een aandeelhoudersopstand, als niet aan de vraag over de benoemingen wordt voldaan.

Cerberus heeft een belang van 5 procent in Commerzbank, in bezit sinds juli 2017. Sindsdien halveerde de koers van het aandeel ruimschoots. Het noemt in zijn brief geen namen wie het op het oog heeft als commissaris, maar eist binnen een week een reactie. De kritiek van Cerberus is waarschijnlijk dan ook een thema tijdens de bijeenkomst van de raad later op de dag.