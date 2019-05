Eurocommercial heeft vertrouwen in winstdoel

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - Eurocommercial Properties heeft in de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar een resultaat per aandeel in de boeken gezet van 1,81 euro. Daarmee ligt de verhuurder van winkelpanden naar eigen zeggen op koers voor het behalen van zijn eerder uitgesproken doelstelling.

Eurocommercial rekent voor dit jaar op een resultaat per aandeel van minimaal 2,36 euro. In de eerste negen maanden van het jaar dikte de vastgoedinkomsten met 3,2 procent aan tot 132,9 miljoen euro, en bedroeg de vergelijkbare huurgroei 2,3 procent. Topman Jeremy Lewis wees er in een toelichting op dat de ,,aanzienlijke stijging van de huurprijzen'' die in de portefeuille werden gerealiseerd, aantonen dat detailhandelaren blijven geloven in stenen winkels.

Het direct beleggingsresultaat dikte met 1,2 procent aan tot 89,6 miljoen euro. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde Eurocommercial is actief in België, Frankrijk, Italië en Zweden.

Vrijdag bleek ook dat Aat van Herk zijn belang in Eurocommercial verder heeft vergroot. Van Herk heeft nu, met een kapitaalbelang en stemrecht van 20,22 procent, iets meer dan een vijfde van de aandelen in handen. Eerder stond het belang nog op 16,61 procent, zo valt op te maken uit de registers van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).