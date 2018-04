Facebook-baas geeft tekst en uitleg

Gepubliceerd op | Views: 312

WASHINGTON (AFN) - Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft tegenover de Amerikaanse senaat excuses aangeboden voor het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Ook geeft hij toe dat het platform te weinig heeft gedaan tegen nepnieuws. Zuckerberg zegt dat hij verantwoordelijk is voor alles wat fout is gegaan. De inhoud van zijn toespraak was maandag al uitgelekt.

,,Het is niet genoeg om mensen met elkaar te verbinden, we moeten ervoor zorgen dat die verbindingen positief zijn. Het is niet genoeg om mensen een stem te geven, we moeten ervoor zorgen dat mensen die stem niet gebruiken om mensen te kwetsen of misinformatie te verspreiden. Het is niet genoeg om mensen controle over hun gegevens te geven, we moeten zorgen dat ontwikkelaars aan wie ze die informatie geven die ook beschermen'', zei Zuckerberg.

Zuckerberg is dinsdag te gast bij een gezamenlijke zitting van twee commissies van de Senaat. Die willen horen wat er fout is gegaan en hoe Facebook zijn leven wil beteren. Zuckerberg zei dat Facebook nu alle apps op het netwerk doorlicht, om te kijken hoeveel informatie van gebruikers ze hebben binnengehaald. Misbruikers worden verbannen, aldus de Facebooktopman.

Adverteerders controleren

Een ander plan: adverteerders moeten zichzelf identificeren en aangeven wie de advertentie betaalt, zodat Facebookgebruikers weten met wie ze te maken hebben. Facebook wil ook duizenden extra mensen inzetten om die adverteerders te controleren. ,,Deze stappen zelf zullen niet alle misbruikpogingen voorkomen. Maar ze maken het veel moeilijker om te doen wat de Russen in 2016 hebben gedaan'', aldus Zuckerberg.

Vorige maand kwam naar buiten dat het onderzoeksbureau Cambridge Analytica stiekem de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers, onder wie tienduizenden Nederlanders, in handen wist te krijgen. Velen van hen kregen vervolgens gerichte advertenties te zien om hun mening over bijvoorbeeld de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het brexitreferendum te beïnvloeden. Cambridge Analytica werkte mogelijk samen met een bureau van de Russische overheid.

Zuckerberg is woensdag bij een tweede hoorzitting, van het Huis van Afgevaardigden in Washington.