'Sprint en T-Mobile USA praten weer over fusie'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse telecomproviders Sprint en T-Mobile USA praten weer over een fusie. Ingewijden rond de twee bedrijven hebben dat aan zakenkrant The Wall Street Journal laten weten. Het is de derde keer in vier jaar tijd dat de twee praten over een samensmelting.

De laatste onderhandelingen tussen Sprint, dat eigendom is van het Japanse Softbank, en de Amerikaanse tak van T-Mobile liepen begin november stuk. Breekpunt was toen wie het voor het zeggen krijgt bij het fusiebedrijf. T-Mobile zou volgens de plannen die eind vorig jaar op tafel lagen een meerderheidsaandeel krijgen, maar Softbank was bij nader inzien toch niet tevreden met een minderheidsbelang.

Sprint en T-Mobile zijn de derde en vierde aanbieder van mobiele telefonie in de Verenigde Staten. Met een samensmelting zou de aanval op marktleiders Verizon en AT&T worden geopend.