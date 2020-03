Just Eat Takeaway alweer terug in AEX-index

Gepubliceerd op | Views: 2.002

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway keert na drie maanden weer terug in de AEX-index. In december moest het toenmalige Takeaway nog plaatsmaken, maar bij de nieuwste herweging door beursuitbater Euronext behoort Just Eat Takeaway weer tot de hoofdfondsen. Hoe lang dat duurt is overigens onzeker. Als de fusie met het Britse Just Eat een feit is, wil Takeaway zijn Amsterdamse notering opgeven.

Ook chiptoeleverancier ASM International (ASMI) maakt de sprong van de MidKap naar de hoofdgraadmeter. Industrieconcern Aalberts en tankopslagbedrijf Vopak gaan juist omlaag naar de MidKap. Uit de lijst van 25 middelgrote bedrijven degraderen metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) en vastgoedfonds Wereldhave. In hun plaats komen biotechnoloog Pharming en vastgoedfonds NSI.

NIBC keert terug in de index voor kleinere fondsen. De Haagse bank was daar door een rekenfout in december ten onrechte uit verdwenen. NIBC bevindt zich overigens ook in een overnameproces, waarna de bank weer van de beurs zal verdwijnen. Ook speciaalchemiebedrijf Avantium promoveert naar de smallcap-index. Biotechnoloog Kiadis Pharma verdwijnt uit die graadmeter.

Alle wijzigingen gaan op 23 maart in.