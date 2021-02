Farmareus moet EU-prijs kankermedicijnen fors verlagen

BRUSSEL (ANP) - Geneesmiddelenfabrikant Aspen Pharma moet zijn prijzen voor zes levensreddende kankermedicijnen in de EU met gemiddeld 73 procent verlagen. De Europese Commissie heeft de maximumprijzen bovendien voor tien jaar juridisch bindend gemaakt. Daarnaast moet het Zuid-Afrikaanse bedrijf garanderen dat het de betreffende medicijnen voor "een aanzienlijke periode" blijft leveren.

Het dagelijks EU-bestuur had Aspen al enige tijd in het vizier vanwege zijn prijsbeleid rond onder meer tabletten van Alkeran en de medicijnen Purinethol, Leukeran, Lanvis en Myleran. Aspen verwierf de verkooprechten voor de betreffende medicijnen, waarvan de patenten al decennia geleden waren verlopen, en voerde vervolgens enorme prijsverhogingen door. Daardoor ontstond de verdenking dat de farmareus misbruik maakte van zijn dominante marktpositie. Brussel startte in 2017 een onderzoek naar de verkooppraktijken van Aspen.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging): "Sommige patiënten, inclusief jonge kinderen, zijn afhankelijk van deze medicijnen. Aspens toezegging zal de Europese zorg vele miljoenen euro's besparen en garanderen dat deze medicijnen beschikbaar blijven. Dit besluit geeft ook een sterk signaal aan andere dominante farmaceutische bedrijven om geen misbruik van hun positie te maken." De verlaagde prijzen gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2019 in.