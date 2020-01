Nikkei eindigt week met winst

Gepubliceerd op | Views: 91

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst gesloten na de stevige opluchtingsrally een dag eerder. De afnemende spanningen in het Midden-Oosten en de hoop op een spoedige ondertekening van het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor een positieve stemming. Daarnaast werd gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag verschijnt.

De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent hoger het weekeinde in op 23.850,57 punten. De Japanse hoofdindex won deze week, die werd gedomineerd door de dreiging van een militair conflict tussen de VS en Iran, zo'n 0,7 procent. Fast Retailing zakte 2,8 procent. Het Japanse moederbedrijf van kledingketen Uniqlo heeft zijn winstverwachting stevig verlaagd. De onderneming had last van de handelsruzie tussen Japan en Zuid-Korea en de protesten in Hongkong.

De Aziatische toeleveranciers van de Amerikaanse techreus Apple zaten in de lift. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de verkoop van iPhones in China vorige maand met meer dan 18 procent is gestegen. Het Japanse Alps Alpine klom 1,1 procent en het Zuid-Koreaanse LG Display steeg 1 procent. Het Taiwanese Hon Hai Precision Industry, beter bekend als Foxconn, won 2,2 procent. Het aandeel Apple bereikte op Wall Street de hoogste koers ooit.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. De Chinese vicepremier Liu He reist volgende week naar de VS om een handtekening te zetten onder de eerste fase van het handelsakkoord tussen de economische grootmachten. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent. De Kospi in Seoul won 0,8 procent, net als de All Ordinaries in Sydney.