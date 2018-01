Gepubliceerd op | Views: 826 | Onderwerpen: Groot-Britannië

AMSTERDAM (AFN) - Arcadis neemt het Britse software- en analyticsbedrijf Seams over. Dat werd woensdag bekendgemaakt door het advies- en ingenieursbureau zonder financiële details over de overname te melden.

Het in Sheffield gevestigde Seams werd in 2002 opgericht en telt 45 werknemers. Seams houdt zich bezig met het analyseren van data, voor bijvoorbeeld waterbedrijven, energieleveranciers en infrastructuurondernemingen. Door de overname groeit het aantal mensen dat zich daarmee bezighoudt bij Arcadis tot meer dan tweehonderd in Groot-Brittannië.