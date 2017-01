'Verkoop Aperam heeft geen materieel effect'

Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - De geplande verkoop van de activiteiten op het gebied van roestvrijstalen buizen in Frankrijk door Aperam zal geen materieel effect hebben op de resultaten en schuld van de onderneming. Dat stelde ING in een reactie op de aankondiging van Aperam maandag nabeurs.

De betrokken activiteiten zijn goed voor een jaaromzet van 67 miljoen euro. Aperam vindt dat ze niet meer tot de kerntaken van het bedrijf behoren. De beoogde koper is het Duitse Mutares. Er werd geen verkoopbedrag genoemd.

ING heeft een hold-advies voor Aperam. Het aandeel was dinsdag omstreeks 10.00 uur de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 1,7 procent op 44,12 euro.