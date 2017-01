'Iets lagere opening beurs Amsterdam'

Gepubliceerd op | Views: 913

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam lijkt dinsdag een licht lagere opening tegemoet te gaan, in navolging van de overwegend kleine minnen op Wall Street een dag eerder.

Bij de bedrijven op het Damrak staat roestvrijstaalproducent Aperam in de belangstelling. Aperam kondigde maandag nabeurs aan zijn activiteiten op het gebied van roestvrijstalen buizen in Frankrijk te willen verkopen aan het Duitse Mutares. Er werd geen verkoopbedrag genoemd.

Ook advieswijzigingen kunnen invloed hebben. Zo verlaagde Barclays het beleggingsadvies voor Air France-KLM. Goldman Sachs zet KPN op zijn conviction list met een koopadvies. Theodoor Gilissen verhoogde het advies voor GrandVision en BMO deed dat voor Shell. Kepler Cheuvreux gaat NSI volgen met een buy-advies.

Frankfurt

De macro-economische agenda is vrijwel leeg. Er komen onder meer gegevens over de Franse industrie en in de middag cijfers over de Amerikaanse groothandelsvoorraden.

In Frankfurt kwam detailhandelsconcern Metro met omzetcijfers over het afgelopen kwartaal. De omzet daalde licht naar 17 miljard euro. Het moederbedrijf van winkelketens als Mediamarkt en Makro handhaafde zijn prognoses voor het gehele boekjaar.

Dow Jones

De Amsterdamse AEX-index eindigde maandag 0,4 procent lager op 485,10 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 689,46 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in. De beurs in Londen steeg daarentegen 0,3 procent, geholpen door de afzwakking van het Britse pond.

De Dow-Jonesindex in New York sloot 0,4 procent lager en de brede S&P 500 verloor eveneens 0,4 procent. De Nasdaq liet wel een stijging zien, van 0,2 procent. Daarmee bereikte de technologiegraadmeter een nieuw slotrecord.

De prijs van een vat Amerikaanse olie was voorbeurs nagenoeg onveranderd op 51,94 dollar en Brent was vlak op 54,93 dollar per vat. De euro was 1,0603 dollar waard, tegen 1,0573 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.