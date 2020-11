Distributeur B&S Group blijft malaise in reisbranche voelen

LUXEMBURG (AFN) - Distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group blijft kampen met de negatieve impact van de coronacrisis in de reisbranche. Dat zorgt voor aanhoudend mindere verkoopprestaties op luchthavens en cruiseschepen.

Het herstel dat in segmenten zoals Health & Beauty en de likeurdivisie is ingezet, wordt door de malaise in de reisbranche tenietgedaan. Ook spreken de huidige geopolitieke ontwikkelingen en de verdere verspreiding van het coronavirus niet in het voordeel van de onderneming.

B&S houdt zich onder meer bezig met de bevoorrading van cruiseschepen die vanwege de crisis veelal aan de kade blijven. Verder exploiteert het bedrijf tientallen elektronicawinkels op luchthavens wereldwijd.

Herstel

Verder is B&S ook wereldwijd distributeur van alle grote drank- en parfummerken. Zo levert het bedrijf de parfums die te koop zijn bij Kruidvat. Ook is B&S verantwoordelijk voor het assortiment deodorants, scheermesjes en shampoos bij Action.

Volgens topman Tako de Haan was in het derde kwartaal van het jaar sprake van herstel ten opzichte van de eerste jaarhelft. Na de eerste negen maanden van 2020 resteerde voor het bedrijf een omzet van 1,3 miljard euro. Dat was 5,3 procent minder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal viel de omzet op jaarbasis 2,1 procent lager uit. De financiële positie van het bedrijf bleef naar eigen zeggen stabiel.

B&S zal na de publicatie van de jaarcijfers over 2020 begin volgend jaar met een aangescherpte strategie komen voor de periode tot en met 2023.