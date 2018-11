NIBC geeft obligaties uit

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: NIBC, obligaties

DEN HAAG (AFN) - NIBC heeft voor 250 miljoen Britse pond (bijna 287 miljoen euro) aan nieuwe obligaties uitgegeven. De stukken hebben een looptijd van vijf jaar. De couponrente bedraag 3,125 procent.

Volgens NIBC zijn de obligaties voornamelijk geplaatst bij Britse investeerders. De deal zorgt voor een verdere spreiding van de financiering van NIBC. De Haagse zakenbank is erg geïnteresseerd in financiering in ponden, vanwege de activiteiten van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.