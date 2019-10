'Wall Street stevent af op hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 844

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag met winsten aan de nieuwe handelssessie te beginnen. De hoop op een handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten, in welke vorm dan ook, lijkt beleggers enige houvast te bieden. Een Chinese handelsdelegatie schuift donderdag aan de onderhandelingstafel in Washington aan.

China zou nog altijd open staan voor een overeenkomst met de regering-Trump, ook nadat de VS meer bedrijven en instellingen op de zwarte lijst hadden gezet waardoor zij geen Amerikaanse technologie meer kunnen kopen. Als teken van goede wil zou Peking bereid zijn meer Amerikaanse landbouwproducten aan te schaffen.

Aandelen die doorgaans gevoelig zijn voor handelsperikelen weten de aandacht op zich gericht. Chipbedrijven als Nvidia en Intel en AMD stonden in de zogeheten voorbeurshandel op winst. Ook voor techreus Apple lijkt een positief begin van de handelssessie in de maak. Chinese fondsen met een notering in New York zoals Alibaba, JD.com en Baidu herstellen mogelijk van hun verliezen een dag eerder.

Johnson & Johnson

Verder is er aandacht voor medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J). Dochteronderneming Janssen werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 8 miljard dollar. Het bedrijf had zijn reclame voor antipsychosemedicijn Risperdal niet op tieners mogen richten.

Ook de luchtvaartsector staat in de schijnwerpers. Grote maatschappijen als American Airlines en Southwest Airlines verwachten dit jaar niet meer met de gewraakte Boeing 737 MAX-toestellen te kunnen vliegen. De kisten staan om veiligheidsredenen al maanden aan de grond. Eerder was er hoop dat aanpassingen aan de toestellen nog dit jaar zouden worden goedgekeurd.

Paypal

Betaalbedrijf PayPal lijkt de sessie lager aan te zullen vangen. De onderneming zei voor het derde kwartaal rekening te houden met een verlies voor belastingen 228 miljoen dollar. Jeansmaker Levi Strauss kwam met kwartaalcijfers.

Wall Street sloot de sessie dinsdag in de min. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 26.164,04 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 1,6 procent tot 2893,06 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,7 procent tot 7823,77 punten.