Aedifica neemt centrum voor geestelijke gezondheidszorg over

EPEN (AFN) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica neemt een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Epen over. Met de deal is volgens de aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid.

De instelling biedt ruimte aan 59 patiënten. Aedifica rekent op een huurrendement van netto 6 procent. "Aedifica investeert dankzij deze acquisitie in de verbreding van haar zorgvastgoedportefeuille en zorgt op die manier voor een verdere diversificatie", meldt Aedifica-topman Stefaan Gielens.