SBM Offshore kijkt iets positiever vooruit

SCHIEDAM (AFN) - SBM Offshore is iets positiever over het bedrijfsresultaat voor heel 2017. De maritiem dienstverlener aan de olie- en gasindustrie voorziet een resultaat (ebitda) van meer dan 750 miljoen dollar. Eerder ging het bedrijf uit van circa 750 miljoen dollar.

De prognose is op basis van de boekhoudmethode 'directional'. Bij de hernieuwde vooruitzichten, waarbij de te verwachtte omzet overigens op 1,7 miljard dollar gehandhaafd bleef, werd nog geen rekening werd gehouden met het positieve effect van de schikking om het Yme-project. Ook de recente verkoop van productie- en opslagschip (FPSO) Turritella werd in deze buiten beschouwing gelaten. Deze deal wordt naar verwachting begin 2018 afgerond.

Bij de divisie Lease and Operate waren de resultaten volgens topman Bruno Chabas afgelopen halfjaar solide. Maar ook de divisie die producten levert die direct gereed zijn voor gebruik (Turnkey) presteerde SBM volgens zijn topman naar behoren, waarbij wel de aanhoudende lagere olieprijzen in ogenschouw moeten worden gehouden.

Omzet

De omzet (directional) van SBM over de eerste zes maanden van het jaar bedroeg 835 miljoen dollar. Daarmee lag deze 11 procent lager dan een jaar eerder. De omzet bij Turnkey viel 73 procent lager uit op 90 miljoen dollar. Dat kwam vooral door het gebrek aan werk, na de afronding van een aantal projecten in 2016.

Deze divisie is nu nog goed voor circa 11 procent van de totale omzet van SBM. Dat was een jaar eerder nog een derde. De daling is volgens SBM volledig toe te schrijven aan de moeilijke marktomstandigheden in de oliesector.

De operationele winst kwam uit op 68 miljoen dollar, waar een jaar eerder 38 miljoen dollar resteerde. Verder maakte SBM bekend dat de definitieve afwikkeling van de slepende Braziliaanse Petrobras-corruptiezaak nog altijd op zich laat wachten.