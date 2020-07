Miljardenlening voor motorenmaker Rolls-Royce

Gepubliceerd op | Views: 520

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse maker van onder meer vliegtuigmotoren Rolls-Royce heeft zich verzekerd van een krediet van 2,5 miljard pond (bijna 2,8 miljard euro) om het bedrijf door de crisis te loodsen. Doordat vliegtuigen wereldwijd aan de grond worden gehouden en nieuwe bestellingen van jets worden geannuleerd, kampt het bedrijf met dalende opbrengsten.

Rolls-Royce sloot een verbintenis van vijf jaar af met een syndicaat van banken. De lening wordt gegarandeerd door de Britse overheid. Met het extra geld weet Rolls-Royce zich nu verzekerd van 8,1 miljard pond aan liquiditeit.

Het aantal vlieguren met zogeheten wide-body motoren zakte in de eerste helft van het jaar met 50 procent in. In tweede kwartaal ging het om een daling met 75 procent. Dit als gevolg van reisrestricties en een dalende vraag naar tickets. Rolls-Royce rekent in de loop van het jaar op een verbetering.

Het Britse bedrijf neemt de nodige maatregelen om de balans te versterken. Dan gaat het onder meer om aanpassingen aan pensioenregelingen en het schrappen van duizenden banen. Mogelijk zal het bedrijf ook bij aandeelhouders om extra geld aankloppen of zullen onderdelen verkocht gaan worden.