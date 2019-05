Huizenbouw stut resultaten BAM

Ja dus de cijfers zijn ok. Natuurlijk zullen de jongens met de korte broeken proberen de koers te drukken. Maar het gaat om de toekomstige resultaten. Daar gaat het om. Een echte belegger zal daar naar kijken. Bam is nu klaar voor de toekomst. Dat is het meest belangrijke. Ik weet als een echte belegger dat dat het belangrijkste is. De huidige koers is nu veel te laag. Alleen al het dividend is al veel hoger dan je van de bank ontvangt.