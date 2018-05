Gepubliceerd op | Views: 938

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft afgelopen kwartaal met zijn resultaten de verwachtingen overtroffen, maar ook niet veel meer dan dat. Dat vindt analist Bruce Hamilton van Morgan Stanley. Ook de marktvorsers van KBC Securities zijn niet heel enthousiast.

ING slaagde er toch weer in om zijn onderliggende winstcijfers wat op te krikken, terwijl veel kenners dat niet hadden voorzien. Ook wist de bank meer klanten aan te trekken en meer leningen aan de man te brengen.

Hamilton van Morgan Stanley merkt echter op dat de prestaties op bijvoorbeeld de Belgische markt wat tegenvielen. Ook denkt hij dat de bank vragen kan krijgen over de haalbaarheid van zijn dividendbelofte na 2018, in verband met de noodzaak om extra buffers op te bouwen voor de nieuwe Basel IV-regels. KBC blijft vooral sceptisch over de voortgang van ING wat betreft het terugdringen van de kosten.

Het advies voor ING staat bij Morgan Stanley op underweight met een koersdoel van 14,80 euro. KBC handhaaft zijn reduce-advies en een koersdoel van 15,50 euro. Het aandeel ING ging woensdag bij opening van de beurs 0,6 procent omlaag naar 13,80 euro.