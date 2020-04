Gepubliceerd op | Views: 773 | Onderwerpen: Verenigde Staten

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis neemt het Amerikaanse Ardent Americas over. Ardent Americas is een leidende speler voor het verlenen van maritieme bergingsdiensten in de Verenigde Staten. Er werden geen financiële details over de deal gemeld.

De Amerikaanse kustwacht verplicht reders onder de Oil Pollution Act uit 1990 (OPA90) die in Amerikaanse wateren actief zijn een contract af te sluiten met erkende bergingsbedrijven voor het leveren van bergings- en brandbestrijdingsdiensten. Het OPA90-programma van Ardent Americas omvat ongeveer 500 reders en meer dan 4000 schepen.

Ardent Americas is in 2015 ontstaan ​​na de fusie van Svitzer Salvage en Titan Salvage, opereert vanuit Houston en Fort Lauderdale en was een dochteronderneming van Ardent Global Marine Services met haar hoofdkantoor in IJmuiden.

Boskalis levert reeds OPA90-diensten in de VS met Donjon-Smit via zijn dochteronderneming SMIT Salvage en joint venture-partner Donjon Marine.