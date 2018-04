Heijmans dicht bij klus N280 Roermond

Gepubliceerd op | Views: 343

MAASTRICHT (AFN) - De provincie Limburg heeft de opdracht N280 Roermond voorlopig gegund aan bouwbedrijf Heijmans. Met de klus is een bedrag van 37 miljoen euro gemoeid, zo laat Heijmans weten.

De N280 is de laatste jaren steeds drukker geworden. De weg loopt dwars door Roermond en is de belangrijkste oost-westverbinding in dat deel van Limburg. Heijmans gaat onder meer twee ongelijkvloerse kruisingen aanleggen om de doorstroming te verbeteren.