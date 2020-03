'Geen verrassingen bij Corbion'

Gepubliceerd op | Views: 306

AMSTERDAM (AFN) - Corbion is niet met verrassende cijfers naar buiten gekomen. Volgens analisten van KBC Securities waren de resultaten grotendeels hetzelfde als het bedrijf in een update in januari al had aangekondigd. Ook de strategie-update van het speciaalchemiebedrijf komt overeen met het scenario dat de marktvorsers al hadden voorzien.

Corbion gaat komende jaren meer investeren in belangrijke groeisegmenten zoals natuurlijke voedselconservering en melkzuur, waardoor het thema duurzaamheid nog belangrijker zal worden. Tegelijkertijd zal de grootte van de ondernemingsportfolio worden gereduceerd. Volgens de onderneming is afgelopen jaren alvast een "solide basis" gelegd. "Terugblikkend op 2019 ben ik blij met het sterke vierde kwartaal waarin we een verdere versnelling van de autonome groei zagen", zei topman Olivier Rigaud in een toelichting. Corbion breidt verder per 1 april zijn uitvoerend comité uit met twee nieuwe leden.

Bij KBC blijft het advies staan op hold, met een koersdoel van 30 euro. Onder druk van de flink gekelderde olieprijzen zakte het aandeel maandag in het eerste halfuur na opening van de beurs met 5,3 procent tot 31,42 euro. Daarmee was het een van de minst slecht presterende bedrijven in de Amsterdamse MidKap.