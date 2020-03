Dat is direct het grote dilemma van een goede jeugdopleiding, ga je cashen of probeer je de goede jeugd zo lang mogelijk te behouden en het vliegwiel effect aan de gang te houden.



Bovendien heeft het behoorlijk consequenties voor de bedrijfsvoering als je kiest om de jeugdopleiding echt serieus te nemen. En al helemaal als het beursgenoteerd is. En nog meer met de arrogantie van die beursgenoteerde op ego-gebasseerde clubs. Op ego en arrogantie scoort Ajax bijzonder hoog.





Talloze goede en slechte voorbeelden verspreid over verschillende sporten 'all over the world'.