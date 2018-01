Philips geeft slapers een uitgerust gevoel

Gepubliceerd op | Views: 1.620

LAS VEGAS (AFN) - Philips heeft op de grote technologiebeurs CES in Las Vegas SmartSleep aangekondigd. Dat is een zogeheten sleeptracker die digitaal bijhoudt in wat voor soort slaap iemand zich bevindt. Ook zit er technologie in het apparaat die de slaap van de gebruikers beïnvloedt zodat ze zich overdag uitgeruster gaan voelen.

Het gaat om een van de vele presentaties van Philips op de Consumer Electronics Show (CES) in de Amerikaanse casinohoofdstad. Dat is de grootste techbeurs ter wereld. Duizenden bedrijven, van groot tot klein, laten zich zien aan honderdduizenden bezoekers. Onder de aanwezigen zijn grote namen als Amazon, Google, Samsung, Netflix, Vodafone, Snapchat, Twitter, TomTom, Toyota, Honda en LG.

In de kantlijn van de show zijn de afgelopen dagen al enkele aankondigingen gedaan. Zo maakte het Nederlandse TomTom bekend nauwer samen te gaan werken met de Chinese internetgigant Baidu. Dat werkt aan een systeem voor zelfrijdende auto's.