Alfen levert laadpalen aan British Gas

ALMERE (AFN) - Laadpalenfabrikant Alfen heeft een driejarig contract gesloten met het Britse energiebedrijf British Gas. Die onderneming gaat laadpalen leveren zodat het personeel van British Gas de elektrische bedrijfswagens thuis kunnen opladen.

Ook bedrijfslocaties van British Gas en moederbedrijf Centrica krijgen laadpalen. Tenslotte kunnen ook bedrijven die klant zijn bij Centrica met korting laadpalen van Alfen bestellen.

Hoeveel laadpalen Alfen precies gaat leveren en welk bedrag daarmee gemoeid is, is nog niet duidelijk. British Gas maakte afgelopen zomer bekend dat het duizend elektrische bedrijfswagens had besteld. Centrica wil zijn volledige wagenpark van 12.000 voertuigen in 2030 uit elektrische voertuigen laten bestaan.