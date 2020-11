Investeerders azen op Adidas-dochter Reebok

LONDEN (AFN) - Verschillende investeerders azen op het sportkledingmerk Reebok, dat nu nog in handen is van Adidas. Dat bedrijf is niet tevreden over het in 2006 overgenomen sportmerk. De investeringsmaatschappijen Permira en Triton ruiken nu hun kans, meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Adidas kocht het Brits-Amerikaanse Reebok in 2006 voor 3,8 miljard dollar. Met die aankoop hoopte de Duitse sportkledingverkoper een groeibriljant binnen te halen, maar tot nu toe vallen de groeicijfers tegen.

Voor Triton en Permira is Reebok aantrekkelijk wegens het rijke verleden. Het merk kan nieuwe collecties sportschoenen op de markt zetten die teruggrijpen op klassiekers uit de jaren tachtig. Juist met dergelijke retroschoenen zou het merk kunnen scoren onder jongeren, redeneren de investeringsmaatschappijen volgens bronnen van FT.

Prille plannen

De overnameplannen zijn volgens de ingewijden nog pril. Een eventuele verkoop kan ook nog stuklopen op de bezwaren van Adidas. Reebok kan als zelfstandig bedrijf uitgroeien tot grote concurrent op het vlak van sportkleding.

Triton is in Nederland voornamelijk bekend als eigenaar van touroperator Sunweb. Permira is onder andere met het schoenenmerk Dr. Martens actief in de kledingindustrie. De investeringsmaatschappijen weigerden tegenover FT commentaar. Ook Adidas ging niet in op marktgeruchten.