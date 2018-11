BAM start met bouw haventerminal Canada

Gepubliceerd op | Views: 579 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

BUNNIK (AFN) - Bouwer BAM is begonnen met de aanleg van een haventerminal in Kitimat in de Canadese provincie British Columbia. De projectsom bedraagt 95 miljoen euro, waarvan de helft voor BAM. De bouwer verwacht het project in het najaar van 2020 op te leveren.

BAM meldde in oktober vorig jaar de voorwaardelijke gunning van de opdracht samen met JJM Construction uit Canada en Manson Construction uit de Verenigde Staten. Opdrachtgever is LNG Canada, een samenwerkingsverband van energiebedrijven Shell, PetroChina, KOGAS en Mitsubishi Corporation.

Het haventerrein meet 320 bij 60 meter en omvat onder meer een kade voor duwbakken. In totaal worden meer dan vierhonderd stalen palen geplaatst met daarop een betonnen dek van circa 20.000 kubieke meter.