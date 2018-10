Gepubliceerd op | Views: 1.825 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies de dag uitgegaan. Ook elders in Europa sloten de beursgraadmeters in het rood. Het sentiment op de handelsvloeren werd gedrukt door de zorgen over het handelsconflict en de Italiaanse begrotingsplannen. Dat laatste had zijn weerslag op banken, waaronder ING.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent in de min op 533,52 punten. De MidKap daalde 1,7 procent tot 761,58 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,4 procent. De hoofdindex in Milaan kelderde 2,4 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken.

Op het handelsvlak zijn de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China in een bekoelde sfeer begonnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is momenteel op bezoek in Peking.

Banken onder druk

ING Groep, die een grote blootstelling heeft aan Italiaans schuldenpapier, zakte 2,3 procent in de AEX. Ook elders in Europa stonden de banken onder druk. In Frankfurt zakte Commerzbank 4,6 procent en Société Générale, BNP Paribas en Credit Agricole verloren tot 1,8 procent in Parijs.

Boskalis ging stevig onderuit in de MidKap met een min van 7,4 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO, die wijst op tegenvallende resultaten in het eerste halfjaar. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM daalde 0,6 procent na publicatie van de vervoerscijfers.

Airbus

Grootste daler bij de hoofdfondsen was biotechnoloog Galapagos met een verlies van 3,5 procent. Uitzender Randstad was de enige stijger met een winst van 0,8 procent.

Airbus verloor uiteindelijk 0,4 procent in Parijs. Een finale levering van 36 superjumbo's van het type Airbus A380 door de Europese vliegtuigfabrikant aan Emirates zou stuiten op vertraging. De deal ter waarde van 16 miljard dollar heeft te maken met problemen bij motorleverancier Rolls Royce. Eerder op de dag ging het aandeel nog omhoog op nieuws over een nieuwe topman.

De euro was 1,1479 dollar waard, tegen 1,1515 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 74,08 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,6 procent tot 83,64 dollar per vat.