EU-onderzoek naar overname GrandVision duurt langer

BRUSSEL (AFN) - Het onderzoek van de Europese Commissie naar de overname van optiekconcern GrandVision door brillen- en lenzenfabrikant EssilorLuxottica duurt een week langer dan gepland. De deadline voor de afronding van het onderzoek wordt verschoven van 13 augustus naar 20 augustus.

De marktwaakhond kondigde eerder aan diepgaand onderzoek te gaan doen naar de inlijving van GrandVision door het Italiaans-Franse concern. De commissie is bezorgd dat door de overname minder concurrentie overblijft op de groothandelsmarkt voor brillenglazen en brillen en dat er ook minder keuze is voor consumenten. De deadline voor het onderzoek is al meermaals vooruit geschoven.