'Openingsverlies voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 2.054

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag naar verwachting met verlies openen. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te beginnen. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over het economische herstel weer oplaaiden door de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten.

Op het Damrak staat Kiadis Pharma in de belangstelling. Het biotechnologiebedrijf heeft een licentiedeal gesloten met het Franse farmacieconcern Sanofi, waarbij Kiadis een betaling vooraf ontvangt van 17,5 miljoen euro. Volgens het bedrijf kan de deal in potentie meer dan 857 miljoen euro opleveren. Het draait om samenwerking bij de behandeling van patiënten van een bepaalde vorm van bloedkanker.

Zorgvastgoedbedrijf Aedifica kondigde aan tien nieuwe woonzorgcentra voor ouderen, kinderdagverblijven en gespecialiseerde residentiële zorgcentra te hebben toegevoegd aan zijn ontwikkelingspijplijn in Finland. Hiermee is een totale investering gemoeid van circa 51 miljoen euro.

DHL

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Deutsche Post DHL. Het Duitse postbedrijf zag het resultaat in het afgelopen kwartaal sterker dan verwacht stijgen doordat meer mensen online-aankopen deden vanwege de coronapandemie. Ook Deutsche Bank blijft in de schijnwerpers staan. De grootste bank van Duitsland moet een boete van 150 miljoen dollar betalen in de VS vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De Europese beurzen deden dinsdag een stap terug. De AEX-index eindigde 0,5 procent in de min op 575,52 punten en de MidKap daalde 0,2 procent tot 774,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,5 procent. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent lager op 25.890,18 punten. De brede S&P 500 daalde 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,9 procent in.

De euro was 1,1270 dollar waard, tegen 1,1297 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 40,47 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent op 42,96 dollar per vat.