Basic-Fit geeft nieuwe aandelen uit voor groeiplannen

HOOFDDORP (AFN) - Sportscholenuitbater Basic-Fit gaat geld ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het bedrijf geeft maximaal 5.333.333 nieuwe aandelen uit via een versnelde bookbuildprocedure. Met het geld dat Basic-Fit ophaalt, wil het bedrijf de balans versterken en zo de financiële flexibiliteit behouden om zijn groeistrategie door te zetten.

Door de coronapandemie waren de sportscholen van Basic-Fit de afgelopen periode allemaal dicht. Het bedrijf moest daardoor extra liquiditeit regelen in de vorm van bankkredieten. Ook zette Basic-Fit tijdelijk een rem op zijn uitbreidingsplannen. Nu de sportscholen van de onderneming in de komende weken allemaal weer open mogen, wil Basic-Fit ook weer verder groeien.

Topman en mede-oprichter René Moos heeft via zijn investeringsfonds AM Holding al aangegeven nieuwe aandelen te willen kopen. Hij heeft daar ongeveer 5 miljoen euro voor over. Na die transactie heeft AM Holding een belang van zo'n 15,2 procent in Basic-Fit.