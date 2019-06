'Belastingbetaler meebetalen voor post'

Gepubliceerd op | Views: 537

AMSTERDAM (AFN) - De belastingbetaler moet in de toekomst mogelijk gaan meebetalen aan de instandhouding van de postbezorging in Nederland. Dat blijkt uit de inbreng van PostNL in een consultatie over een wijziging in de postwet uit 2009. Die wet moet worden aangepast, omdat de marktomstandigheden in de postmarkt drastisch zijn veranderd door de afname aan fysieke post, meldt De Telegraaf.

PostNL en rivaal Sandd willen als gevolg van deze marktomstandigheden samengaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) beoordeelt dit plan momenteel. Maar deze fusie is mogelijk niet afdoende om de postbezorging aan particulieren, de zogeheten universele postdienstverlening (upd), in Nederland in stand te houden.

"Het kan niet uitgesloten worden dat één van de overwegingen zal zijn een beroep te doen op de belastingbetaler om de continuïteit van de upd te waarborgen”, zo schrijft PostNL. Volgens het postbedrijf is het ’publieke belang’ niet gediend als de versobering steeds maar weer op het bordje van PostNL terecht komt. Op basis van de upd komt de postbode vijf dagen per week aan de deur en moeten 10.000 brievenbussen geleegd worden.