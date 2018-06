'Dialog en Synaptics praten over samengaan'

Gepubliceerd op | Views: 156

READING (AFN) - Chipmakers Dialog en Synaptics zijn in gesprek over een mogelijk samengaan. Dat hebben bronnen tegen persbureau Bloomberg gezegd. De gesprekken zijn nog verkennend van aard en er is geen zekerheid dat een deal wordt gesloten.

Het Britse Dialog heeft een marktwaarde van circa 1,2 miljard euro. Het Amerikaanse Synaptics is ongeveer 1,4 miljard euro waard.

Dialog maakt onder meer chips die het energieverbruik van mobiele telefoons binnen de perken houden. Synaptics maakt ook sensoren, aanraakgevoelige schermen en touchpads.