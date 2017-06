Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries, VEB

AMSTERDAM (AFN) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt nog steeds veel onduidelijk aan de boeken van Value8. In een bericht op de eigen site vraagt de beleggersclub zich onder meer af wat precies de achtergrond is van de verpanding van beleggingen aan Rabobank.

De VEB baseert zich op het voorlopige jaarverslag over 2016 dat Value8 onlangs publiceerde. Daaruit blijkt dat Rabobank expliciet zekerheden heeft verkregen in ruil voor financiering. Er is voor 9,3 miljoen euro aan beleggingen verpand aan de bank. In het jaarverslag over 2015 stond volgens de VEB nog niets van een dergelijke verpanding vermeld.

Banken vragen doorgaans om extra onderpand als ze het risico op krediet hoog inschatten. Meer zekerheden voor de bank holt de positie van aandeelhouders echter uit, benadrukt de belangenbehartiger.

Verder ontbreekt bij Value8 nog steeds een goedkeurende verklaring van de accountant. ,,Als een externe cijfercontroleur geen goedkeurende verklaring geeft of weigert zijn vertrouwen uit te spreken in het voortbestaan van de onderneming, dan gaan de alarmbellen af bij aandeelhouders'', aldus de VEB, die ook nog wil weten waarom de kosten van de boekencontrole flink hoger uitvallen dan een jaar eerder.