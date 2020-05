Aandeelhouders DSM akkoord met dividend

Gepubliceerd op | Views: 715 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - DSM keert over 2019 in totaal 2,40 euro per aandeel dividend uit. Dat betekent op jaarbasis een verhoging met 4 procent. Aandeelhouders van het chemieconcern stemden vrijdag in met de aanpassing.

DSM had al een interimdividend van 0,77 euro per aandeel uitgekeerd. Het slotdividend werd vastgesteld op 1,63 euro per gewoon aandeel. Het slotdividend wordt beschikbaar gesteld in cash en aandelen. DSM koopt waar nodig eigen aandelen in om aan de dividendverplichting te kunnen voldoen.

DSM noteert op 12 mei ex-dividend. De betalingen gebeuren vanaf 3 juni.