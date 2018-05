Terminals Odfjell Rotterdam in etalage

Gepubliceerd op | Views: 262

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Tankopslagbedrijf Odfjell in Rotterdam krijgt mogelijk een nieuwe eigenaar. De Amerikaanse investeerder Lindsay Goldberg heeft het Noorse moederbedrijf gemeld dat het af wil van zijn belang van 49 procent in Odfjell Terminals, waar de Rotterdamse terminals onderdeel van uitmaken.

In een reactie op dat bericht heeft moederbedrijf Odfjell te kennen gegeven dat het een verkoop overweegt van zijn indirecte belang van 51 procent in de Rotterdamse terminals. Het bedrijf zegt evengoed toekomst te zien in tankopslagactiviteiten.

Lindsay Goldberg is al sinds 2011 partner van de terminaldivisie van Odfjell. In eerste instantie alleen in de VS en Europa, maar sinds 2013 wereldwijd.