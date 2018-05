'Gunstige vitamineprijzen bij DSM tijdelijk'

Gepubliceerd op | Views: 182

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers moeten zich bij DSM ervan bewust zijn dat de gunstige prijsontwikkeling bij sommige vitaminen maar iets tijdelijks betreft. Dat stellen analisten van KBC Securities.

Het speciaalchemieconcern kwam dinsdag met definitieve cijfers over de eerste drie maanden van het jaar. Die waren volgens het bedrijf in lijn met de voorlopige resultaten die DSM al in april had gemeld. KBC merkt op dat er vergeleken met die eerdere cijfers zelfs nog een lichte verbetering is te zien. Ook ING ziet kleine verbeteringen op detailniveau. Erg verrassend was het kwartaalbericht van DSM van dinsdag evenwel niet.

DSM schroefde bij de voorlopige cijfers in april tevens zijn winstverwachting voor heel 2018 op, gesteund door de hogere vitamineprijzen. Het bedrijf merkte zelf echter ook al op dat die gunstige prijsontwikkeling vooral het resultaat is van enkele uitzonderlijke strubbelingen in de toeleveringsketen. Bij KBC gaan de marktvorsers er vanuit dat de situatie halverwege het jaar weer zal normaliseren.

KBC houdt zijn advies voor DSM op accumulate, met een koersdoel van 88 euro. ING handhaaft een koopadvies met een koersdoel van 104 euro. Het aandeel DSM ging dinsdag in de vroege handel 0,5 procent omlaag naar 85,98 euro.