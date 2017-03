Samenwerking DSM en Duits Evonik

Gepubliceerd op | Views: 518 | Onderwerpen: Duitsland

AMSTERDAM (AFN) - DSM en het Duitse Evonik steken 200 miljoen dollar in een fabriek voor het winnen van omega 3 vetzuren uit algen. Dat maakte de onderneming woensdag bekend, na berichtgeving in De Telegraaf.

De fabriek moet een alternatief voedingssupplement gaan produceren voor kweekvis. De joint venture gaat Veramaris heten. Het hoofdkantoor komt in Nederland, de fabriek in de VS.