Galapagos meldt positieve onderzoeksresultaten

MECHELEN (AFN) - Galapagos heeft positieve voorlopige resultaten behaald met een Fase 1b-studie in artrosepatiënten in de Verenigde Staten. Dat bleek maandag.

Galapagos heeft GLPG1972 onderzocht in een ogenoemde placebogecontroleerde, dubbelblinde studie bij 30 patiënten tussen de 50 en 75 jaar, waarbij knie- en/of heup-artrose werd vastgesteld. De primaire doelen van het onderzoek waren de veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen van GLPG1972 in patiënten te onderzoeken. Secundair doel was om de afname van een belangrijke biomarker voor de afbraak van kraakbeen (ARGS neo-epitoop) te meten.

Bij de studie in patiënten werd GLPG1972 goed verdragen, aldus Galapagos. De medicijneigenschappen bij oudere patiënten met artrose waren gelijk aan die in gezonde vrijwilligers, wat een eenmaal daagse pil mogelijk zou moeten maken.